RBC belässt H&M auf 'Outperform' - Ziel 250 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hennes & Mauritz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 schwedische Kronen belassen. Die von Analyst Richard Chamberlain beobachtete Aktie des Modekonzerns gehört laut einer am Dienstag vorliegenden Strategiestudie zu den 30 globalen Top-Anlageideen für 2022. Die vierteljährlich aktualisierte Auswahl umfasst laut RBC längerfristig aussichtsreiche Werte. Neben einem verbesserten operativen Trend wird bei H&M auch bald mit einem besseren Free Cashflow gerechnet./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 00:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2022 / 00:25 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.