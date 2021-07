RBC belässt H&M auf 'Outperform' - Ziel 250 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 schwedische Kronen belassen.Das zweite Quartal des Modekonzerns sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Juni sei etwas schwächer ausgefallen, im dritten Quartal sollte sich die Erholung aber fortsetzen./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 02:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 02:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.