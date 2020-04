RBC belässt Goldman Sachs auf 'Sector Perform' - Ziel 182 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Zahlen für das erste Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 182 US-Dollar belassen.Der Kerngewinn je Aktie sei mit 3,11 Dollar klar unter seiner Schätzung von 5,37 Dollar, aber im Rahmen der Markterwartungen geblieben, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während das Institut im Investmentbanking besser als gedacht abgeschnitten habe, hätten dieser Entwicklung höhere Rückstellungen, größere Ausgaben und ein Nettoverlust im Vermögensmanagement entgegengestanden./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 10:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / 11:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.