RBC belässt Fraport auf 'Underperform' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Finanztrends Video zu Fraport



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Fraport nach Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen.Er habe die Aktien von Flughafenbetreibern schon vor Corona negativ beurteilt, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe bei Fraport kurzfristig kein positives Überraschungspotenzial, da die Frankfurter stärker als Wettbewerber von Geschäftsreisenden abhängig seien. Angesichts der hohen Verschuldung und des Interesses von Leerverkäufern sei die Aktie eine interessante Wette für Anleger, die mit der Volatilität der Branche im Zuge der Pandemie auf schnelle Kursveränderungen setzten./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.