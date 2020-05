RBC belässt Fraport auf 'Underperform' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen und einem neuen Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen.Der operative Gewinn (Ebitda) liege zwar über der vom Flughafenbetreiber ermittelten Konsensprognose, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Sie habe allerdings mit mehr gerechnet. Fragen an das Management dürften vor allem auf die Auswirkungen der Corona-Krise und den Spielraum bei den operativen Ausgaben fokussieren./bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 01:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 01:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.