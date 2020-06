RBC belässt Eon auf 'Sector Perform' - Ziel 9,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Eon nach der jährlichen Utilities-and-Infrastructure-Roadshow auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen.Der Versorger Eon sei weiterhin recht verschlossen gewesen, was den möglichen Einfluss der Corona-Krise auf seine Geschäfte betreffe, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Green Deal der EU könnte nicht nur für die Stromnetze von Eon positiv sein, sondern auch für Eons Gasnetze./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2020 / 17:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.