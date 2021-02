RBC belässt Diageo auf 'Sector Perform' - Ziel 2400 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Diageo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen.In seinem Bestreben, ein "verlässlicher Wachstumsbringer" zu werden, mache der Spirituosenkonzern vieles richtig, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei er unsicher, ob das derzeitige Margensteigerungstempo in einer Welt nach Covid-19 fortbestehen könne./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 13:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 13:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.