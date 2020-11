RBC belässt Deutsche Wohnen nach Zahlen auf 'Outperform'

Finanztrends Video zu Deutsche Wohnen SE



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach vorgelegten Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen.Der Bericht des Immobilienkonzerns über die ersten neun Monate des Jahres sei solide ausgefallen und habe seine und die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Schnellstudie./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 01:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 02:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.