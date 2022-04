RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach einer Telefonkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Lieferdienstleister habe zahlreiche Hebel in der Hand, um die Rentabilität sowohl der Kernplattform für Lebensmittel als auch des Geschäfts mit kleinen Lagerhäusern in der Innenstadt zu verbessern, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu zählten auch attraktive Werbemöglichkeiten. Zuvor hatte Delivery Hero angekündigt, 2023 erstmals auf Konzernebene im operativen Geschäft profitabel sein zu wollen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 14:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 14:52 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.