RBC belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 98 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen.Analyst Tom Narayan nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie einige kleine Änderungen an seinen Schätzungen für den Autobauer vor. Unter anderem senkte er seine Prognose für das Jahresergebnis je Aktie, hob zugleich aber seine Schätzung für den freien Barmittelzufluss an./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 06:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 06:04 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.