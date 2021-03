RBC belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen.Von nachlassenden Sorgen um die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge dürften alle von ihm bewerteten europäischen Autobauer profitieren, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dazu zählen neben Daimler auch BMW, Volkswagen und Renault. Eine raschere Marktdurchdringung dieses Antriebstyps als bislang prognostiziert dürfte hingegen die Zulieferer belasten./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 00:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2021 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.