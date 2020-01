RBC belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 62 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Daimler nach Eckdaten für 2019 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen.Dass der Gewinn vor Zinsen und Steuern 2019 deutlich unter den Erwartungen liege, basiere auf negativen Sondereffekten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die fundamentale Geschäftsentwicklung selbst sei davon nicht betroffen und Daimler sei auch nicht mit Liquiditätsrisiken konfrontiert. Zudem werde am Markt bereits eine Senkung der Dividende erwartet. Der Experte rechnet mit 1,60 Euro je Aktie./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 04:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 04:47 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.