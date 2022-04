RBC belässt Credit Suisse auf 'Sector Perform' - Ziel 8 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Die Erträge in der Vermögensverwaltung und der optimistischere Ausblick wegen der Zinswende in den USA seien zwar positiv, schrieb Analystin Anke Reingen am Mittwoch in einer Reaktion auf Geschäftszahlen. Das verwaltete Vermögen aber sei geringer gewesen als gedacht und die Kernkapitalquote begrenze die Flexibilität./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 01:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 01:56 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.