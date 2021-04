RBC belässt Credit Suisse auf 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Credit Suisse nach Details zu den Belastungen durch den Hedgefondsausfall und Änderungen im Management auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14,50 Franken belassen.Analystin Anke Reingen schrieb in einer ersten Einschätzung am Dienstag, das um einen Sonderposten bereinigte Vorsteuerergebnis habe die Markterwartung deutlich übertroffen. Rechne man die Belastung von 4,4 Milliarden Franken aus dem Ausfall eines Hedgefonds heraus, so liege der Vorsteuergewinn bei 3,5 Milliarden Franken. Dem stehe eine Konsensschätzung von 1,2 Milliarden Franken gegenüber. "Das sollte mit Blick auf den Aktienkurs für etwas Erleichterung sorgen", so die Expertin. Hinsichtlich der längerfristigen Strategie der Großbank bestünden jedoch nach wie vor Unsicherheiten./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 02:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2021 / 02:09 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.