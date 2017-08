RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 9 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Aktie der Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen.Es dürfte noch etwas dauern, bis die Gewinne des Geldhauses von steigenden Zinsen profitierten, schrieben die Analysten in einer Studie vom Freitag. Er habe seine Gewinnschätzungen nach den Zahlen für das zweite Quartal gesenkt, berücksichtige in seiner Einschätzung aber auch schon den schneller als erwartet verlaufenden Abbau von Randgeschäftsfeldern./gl/zb Datum der Analyse: 18.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.