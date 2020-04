RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 4 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen.Analystin Anke Reingen passte ihr Bewertungsmodell in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick vor dem Quartalsbericht Mitte Mai an. Die Expertin rechnet zwar zunächst mit höheren Erträgen, die geplanten Einsparungen dürften jedoch nur schleppender zu realisieren sein. Zudem müsse die Entwicklung der Risikokosten genau im Auge behalten werden./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 08:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 08:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.