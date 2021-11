RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

Finanztrends Video zu Boeing



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Luftfahrtmesse in Dubai auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen.Bislang habe sich die Veranstaltung noch nicht als bedeutender Kurstreiber für die Aktien des Flugzeugbauers erwiesen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil bestätige der im Rahmen der Dubai Airshow bekannt gewordene Großauftrag von Indigo für den Wettbewerber Airbus die positiven Aussichten für den A321 sowie die Erholung auf dem Markt für Schmalrumpfflugzeuge./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.