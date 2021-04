RBC belässt Bank of America auf 'Outperform' - Ziel 37 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Bank of America nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 US-Dollar belassen.Analyst Gerard Cassidy wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf hin, dass der Nettozinsertrag der Investmentbank um ein Sechstel unter dem Wert des Vorjahresquartals liege. Die Profitabilität sei etwas geringer gewesen als von ihm prognostiziert. Das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft liege aber deutlich über seiner und der Markterwartung./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 08:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 08:47 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.