RBC belässt BP auf 'Underperform' - Ziel 290 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die im bisherigen Jahresverlauf schwer unter Druck stehenden BP-Aktien auf "Underperform" mit einem Kursziel von 290 Pence belassen.Eine höhere Aktionärsrendite sei der Schlüssel zu einer besseren Kursentwicklung, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Um diese möglich zu machen, müsse aber die Verschuldung gesenkt werden. Dies sei ein Vorgang, der viel Zeit benötige./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 17:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.