RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform' - Ziel 58 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas vor den Quartalszahlen aus dem Sektor auf "Outperform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Diese vorherzusagen sei schwierig und die Ergebnisse dürften je nach Geldhaus sehr unterschiedlich ausfallen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Schwankungen an den Finanzmärkten sollten in der zweiten Quartalshälfte dem Handelsgeschäft zugute gekommen sein. Im Investment-Banking dürfte aber die Aktivität nachgelassen und die Gebühren damit negativ beeinflusst haben./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 17:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.