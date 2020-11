RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform' - Ziel 54 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen.Die Aktie der französischen Bank steht zugleich weiter auf der Liste "European Recovery Ideas". Mit dieser identifizieren die RBC-Experten jene europäischen dividendenstarken Unternehmen, die aus ihrer Sicht Anlegern gute Chancen auf Wertzuwachs versprechen. BNP gehöre zu jenen Firmen auf dieser Liste, die am günstigsten bewertet seien. Im Zuge der jüngsten Impfstoff-getriebenen Rally an den Märkten sei das Papier aber auch mit am deutlichsten angesprungen./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2020 / 17:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2020 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.