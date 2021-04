RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 87 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Finanztrends Video zu BMW St



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat BMW nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen.Das operative Ergebnis (Ebit) des Autobauers, die Marge und die Umsätze im Kerngeschäft hätten seine und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Montag. Wie bereits bei Daimler zu sehen gewesen sei, habe der Wandel hin zu höhermargigen Fahrzeugen vor dem Hintergrund der Halbleiterknappheit im ersten Quartal die Margen über die normalen Niveaus hinaus getrieben./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / 14:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2021 / 14:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.