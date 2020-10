RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BMW nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen.Der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) im Automobilgeschäft habe die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Ähnlich wie zuvor schon Volvo und Daimler könnten auch die Münchener von einer günstigen Entwicklung des Betriebskapitals profitiert haben./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 16:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2020 / 16:47 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.