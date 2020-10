RBC belässt Axa auf 'Outperform' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Finanztrends Video zu AXA



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen.Die schwache Geschäftsentwicklung des europäischen Versicherungssektors im ersten Halbjahr dürfte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Damit sei das Jahr 2020 zu einem echten Stresstest unter Realbedingungen für die Assekuranzen geworden. Ein Hoffnungsschimmer sei, dass sich die Preistrends bei Sachversicherern und Rückversicherern bereits besserten./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 17:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.