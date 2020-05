RBC belässt Axa auf 'Outperform' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen.Die sehr schwache Kursentwicklung des Versicherungssektors angesichts der Covid-19-Pandemie sei unangebracht, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Der Experte geht davon aus, dass die Krise für die Branche zu handhaben sein wird - sie dürfte weniger belasten, als etwa die schweren Stürme im Jahr 2017. Rückenwind erhielten die Unternehmen unter anderem von der Entwicklung der Versicherungsprämien. Die französische Axa gehört zu seinen Favoriten im Sektor./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 20:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.