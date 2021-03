RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen für 2020 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.Unter dem Strich bewegten sich diese im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die am Vortag veröffentlichte Zielvorgaben für den Autoabsatz des Gebrauchtwagenhändlers in diesem Jahr liege über der Markterwartung. Im ersten Quartal sei der Absatz stark gewesen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 03:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 03:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.