RBC belässt Asos auf 'Outperform' - Ziel 6000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Asos auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen.Die Aktie des Online-Modehändlers gehöre zu den raren strukturellen Wachstumswerten und sei sowohl historisch als auch im Branchenvergleich deutlich unterbewertet, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb sollten Anleger die Chance nutzen und das Papier bei etwaigen Rücksetzern kaufen, empfahl sie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 16:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.