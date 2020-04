RBC belässt Asos auf 'Outperform' - Ziel 2500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Asos nach einer Kapitalerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen.Die Aktien des Online-Modehändlers seien nun weniger riskant, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management setzte zudem seine Pläne jetzt deutlich besser um als in der Vergangenheit und das Wachstumspotential sei auf lange Sicht hoch./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 14:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 14:13 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.