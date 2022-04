RBC belässt Amazon auf 'Top 30 Global Ideas for 2022'-Liste

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4000 US-Dollar bestätigt. Zudem wurde die Aktie des Online-Händlers auf der "Top 30 Global Ideas for 2022"-Liste der aussichtsreichsten Werte für das laufende Jahr belassen. Die unübertroffene Größe und der Vorsprung im vertikalisierten E-Commerce in Kombination mit seinem branchenführenden Cloud-Geschäft böten Amazon viele Möglichkeiten für künftiges Wachstum, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2022 / 21:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 00:20 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.