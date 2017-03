RBC Capital senkt Ziel für Zalando auf 42 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Zalando von 45 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen.Nach den Jahreszahlen und dem vorsichtigeren Margenausblick sei der Aktienkurs des Online-Händlers in eine Flaute geraten, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer Studie vom Dienstag. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit), blieb aber wegen der Wachstumschancen sowie der attraktiven Bewertung bei seiner Anlageempfehlung./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.