RBC Capital senkt Ziel für Oracle auf 53 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Oracle von 56 auf 53 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Er sei mit Blick auf die Umsätze im Cloud-Geschäft des US-Softwareherstellers sowie für die Bruttomargen vorsichtiger geworden, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe daher seine Schätzungen für die kommenden drei Jahre gesenkt. Sie lägen leicht unter denen des Konsens./ck/tih Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.