RBC Capital senkt Ziel für AB Inbev auf 91 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 93 auf 91 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.Schon seit Jahren sei das Wachstum des Bierbrauers aus eigener Kraft trügerisch und ohne deutliches Absatzmengenwachstum dürfte dies auch so bleiben, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer Studie vom Mittwoch. Er senkte seine Gewinnschätzungen nach den jüngsten Quartalszahlen./ajx/ck Datum der Analyse: 01.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.