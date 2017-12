RBC Capital senkt Ziel für BBVA auf 7,90 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für BBVA von 8,00 auf 7,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Die spanische Großbank dürfte mit Hilfe von Übernahmen Marktanteile auf ihrem Heimatmarkt zurückgewinnen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nachdem die BBVA durch die Fusion der Banken Santander und Popular von Platz zwei auf drei unter den spanischen Geldinstituten gerutscht sei, dürfte sie wieder bestrebt sein, einen besseren Platz einzunehmen. Er verwies dabei unter anderem auf die komfortable Kapitalausstattung. Trotz seines leicht gesenkten Kursziels lägen seine Schätzungen für 2019 wegen der Geschäftsentwicklungen in Mexiko und Spanien über dem Konsens./ck/tih Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.