RBC Capital senkt Swiss Re-Ziel auf 106 Franken - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Swiss Re von 110 auf 106 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Die Erneuerungsrunde für die Verträge mit Erstversicherern zum 1. April habe zwar weitere Preisabschläge gebracht, allerdings in geringerem Maße als in den vergangenen Jahren, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Ungeachtet des schwierigen operativen Umfelds seien große Rückversicherer-Titel wie Swiss Re und Munich Re weiter attraktiv bewertet. Gestützt auf starke Bilanzen böten sie verlässliche Dividenden./ajx/stk Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.