RBC Capital senkt National Grid auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat National Grid von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 1050 Pence belassen.Der britische Versorger weise eine Gesamtrendite von 9 Prozent auf und befinde sich damit nur noch im europäischen Mittelfeld, begründeten die Analysten ihr neues Anlagevotum in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.