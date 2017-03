RBC Capital senkt Beiersdorf auf 'Sector Perform' - Ziel 87 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Beiersdorf von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 82 auf 87 Euro angehoben.Er schätze die Fortschritte des Konsumgüterkonzerns bei der Profitabilität und dem Mittelzufluss, schrieb Analyst Mirco Badocco in einer Studie vom Freitag. Es mangele aber an Verbesserungen bei Hautpflegeprodukten sowie in der Kapitalallokation. Kurz- bis mittelfristig dürfte es der Aktie deshalb an größeren Kurstreibern fehlen./tih/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.