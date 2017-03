RBC Capital nimmt LSE mit 'Outperform' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat London Stock Exchange (LSE) mit "Outperform" und einem Kursziel von 3500 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen.Nach der gescheiterten Fusion mit der Deutschen Börse dürfte sich der Londoner Börsenbetreiber nun auf Wachstum und Kostenkontrolle konzentrieren, schrieb Analyst Peter K. Lenardos in einer Studie vom Mittwoch. Die Bilanz biete zudem Spielraum für Übernahmen oder zusätzliche Ausschüttungen in Höhe von mehr als 1 Milliarde Pfund (1,15 Milliarden Euro)./la/stb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.