RBC Capital nimmt Deutsche Börse mit 'Outperform' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Aktien der Deutschen Börse mit "Outperform" und einem Kursziel von 95 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Ungeachtet der Herausforderungen für den Börsenbetreiber seien die positiven Aspekte zu zahlreich, um sie zu ignorieren, schrieb Analyst Peter K. Lenardos in einer Studie vom Freitag. Dazu zählten ein Gewinnwachstum um jährlich zehn Prozent je Aktie und eine im Vergleich zur Konkurrenz tiefere Bewertung. Zudem profitiere die Deutsche Börse von den mitunter hohen Schwankungen an den Kapitalmärkten und von höheren Zinsen./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.