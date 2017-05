RBC Capital hebt Ziel für UBS auf 17 Franken - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für das Papier der UBS nach Quartalszahlen von 16 auf 17 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Analystin Fiona Swaffield betonte in einer Studie vom Dienstag die Verbesserung der Nettomarge in der Vermögensverwaltung. Allerdings sei die Vergleichsbasis sehr tief gewesen./AWP/ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.