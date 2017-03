RBC Capital hebt Ziel für Shell B auf 2600 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Shell B von 2500 auf 2600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Ziele des Ölkonzerns legten nahe, dass Shell gegen Ende des Jahrzehnts aus eigener Kraft einen Kapitalzufluss (Free Cashflow) von 20 bis 25 Milliarden Dollar bei einem Ölpreis von 65 Dollar je Fass erwirtschaften könne, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer Studie vom Montag. Damit würde sich gemessen am aktuellen Aktienkurs eine Free-Cashflow-Rendite von 10 Prozent ergeben. Dies sei herausfordernd, aber dennoch erreichbar. Am Markt werde dies unterschätzt./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.