RBC Capital hebt Ziel für RWE auf 20 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für RWE von 17,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Bei seinen Schätzungen berücksichtige er nun unter anderem die angekündigten hohen Wertberichtigungen, infolge derer die Abschreibungen in den kommenden Jahren sinken dürften, schrieb Analyst John Musk in einer Studie vom Freitag. Die Aktien seien weiterhin attraktiv bewertet. Zudem gebe es bei der Dividende Luft nach oben. Die Papiere des Versorgers zählten zu den Branchenfavoriten und stünden zudem auf der Liste der "30 globalen Top-Ideas für 2017" von RBC Capital./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.