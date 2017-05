RBC Capital hebt Ziel für LVMH auf 245 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für LVMH von 220 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Seine für 2018 erhöhte Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) reflektiere die Auswirkungen des jüngsten Zukaufs Christian Dior Couture, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer Studie vom Mittwoch. Der Luxuskonzern gewinne in allen Bereichen Marktanteile./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.