RBC Capital hebt Ziel für LVMH auf 210 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für die Aktie des Luxusartikelherstellers LVMH von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Er berücksichtige in seinem Bewertungsmodell nun ein etwas stärkeres organisches Wachstum im ersten Halbjahr, weshalb er seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2017 bis 2018 geringfügig erhöht habe, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Dienstag veröffentlichten Studie./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.