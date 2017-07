RBC Capital hebt Ziel für Kering auf 310 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Kering von 305 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Die Aktie bleibe ein Kerninvestment in der Luxusgüterbranche, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer Studie vom Montag. Die Marke Gucci dürfte im zweiten Quartal einmal mehr hervorragend abgeschnitten haben. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit)./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.