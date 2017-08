RBC Capital hebt Ziel für Hugo Boss auf 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 70 auf 75 Euro angehoben.Die Einstufung bleibe bei "Sector Perform", wie RBC-Capital-Analyst Rogerio Fujimori in einer am Freitag veröffentlichten Studie schrieb. Er erhöhte nach dem guten ersten Halbjahr seine Wachstums- und Gewinnerwartungen für das laufende Jahr leicht. Dementsprechend liegt das Kursziel auch etwas höher./zb/das Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.