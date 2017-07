RBC Capital hebt Ziel für Easyjet auf 1450 Pence - Sector Perform

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Easyjet nach Ergebnissen im dritten Geschäftsquartal von 1325 auf 1450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Weil sich die Konjunktur in Kontinentaleuropa erhole, erhöhe er die Prognose für den Vorsteuergewinn des Billigfliegers, schrieb Analyst Damian Brewer in einer Studie vom Donnerstag. Die Buchungen für die Sommersaison seien gut./bek/la Datum der Analyse: 20.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.