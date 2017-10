RBC Capital hebt Ziel für BP auf 550 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für BP nach Quartalszahlen von 500 auf 550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Nach drei Jahren niedriger Rohstoffpreise scheine der Öl- und Gasproduzent nun die Kurve zu bekommen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer Studie vom Dienstag. Die angekündigten Aktienrückkäufe belegten das Vertrauen des Managements in die Erwirtschaftung von Barmitteln./bek Datum der Analyse: 31.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.