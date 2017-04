RBC Capital hebt Ziel für BBVA auf 7,50 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für BBVA von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Zielerhöhung reflektiere vor allem die jüngste Entwicklung des mexikanischen Peso sowie höhere Erwartungen an die Nettozinsmarge im Spanien-Geschäft der Bank, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer Branchenstudie vom Mittwoch./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.