RBC Capital hebt Ziel für ArcelorMittal - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für ArcelorMittal von 9,30 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Trotz anhaltender Überkapazitäten sei die europäische Stahlbranche mittlerweile wieder in einer deutlich besseren Verfassung, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Branchenstudie vom Montag. Für ArcelorMittal hob er angesichts des robusten Ausblicks seine Annahmen für das Betriebsergebnis (Ebitda) 2017 um 10 Prozent an. Die Aktie sei die beste Möglichkeit, um auf die Erholung im europäischen Stahlsektor zu setzen./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.