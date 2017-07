RBC Capital erhöht Ziel für Unilever NV - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für das Papier des Konsumgüterherstellers Unilever NV von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Seine Margenannahmen für 2017 seien gestiegen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag veröffentlichten Studie./ajx/la Datum der Analyse: 21.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.